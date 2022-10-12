Російське лоббі і турецька загроза: Кіпр "торгується" зі США щодо постачання Україні зброї радянського зразка

Сполучені Штати "прочісують" світ в пошуках зброї російського та радянського виробництва для України.

Про це йдеться у статті New York Times.

За інформацією видання, на цьому напрямку є певні успіхи. Фінляндія, яка зберігала нейтральність, надсилає Україні деяку зброю радянського зразка, включаючи боєприпаси та зброю, сумісну з автоматом АК-47. Південна Корея постачає балістичні жилети, шоломи, медичне обладнання та іншу оборонну допомогу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно відвідав такі країни, як Камбоджа, ДР Конго, Руанда, Мексика, Колумбія і Перу. На думку журналістів, це "говорить про клопітку закулісну дипломатичну роботу з метою залучити країни, які продемонстрували підтримку Україні, але досі не надали летальної зброї".

Кіпр - під особливою увагою

Особливу увагу у США звернули на Кіпр. Країна перебувала під ембарго США на постачання зброї, яка тривала 35 років. Свого часу його ввели з метою знизити рівень напруженості з Туреччиною.

У той час Кіпр звернувся до Радянського Союзу, а потім до Росії за зброєю та військовою технікою. Сьогодні її запас складає щонайменше 10 ракетних систем "Тор" і "Бук", які можуть збивати російські літаки, безпілотники та крилаті ракети, і може стати справжнім скарбом для української армії.

Але уряд Кіпру чітко дав зрозуміти, що йому потрібні нові та кращі заміни. Це може викликати спротив Туреччини та відновити гонку озброєнь у все ще невирішеному конфлікті. Незважаючи на це, 1 жовтня адміністрація Байдена офіційно скасувала ембарго, дозволивши Кіпру купувати американську зброю.

Американські офіційні особи заявили, що цей крок готувався кілька років і мав на меті відвести Кіпр від російського впливу. Але один американський чиновник на умовах анонімності сказав, що Кіпр зараз є "потенційним варіантом" як постачальник зброї для України.

Зі своїми ракетними установками російського виробництва, ракетами "земля-повітря", гелікоптерами, танками та бронетехнікою Кіпр має "саме ті системи, які потрібні Україні для підтримки її контрнаступу та для утримання території, яку вони відвойовують — і, ширше, щоб перемогти вторгнення Путіна в Україну", – сказав Бредлі Боумен, колишній офіцер армії США.

Офіційна позиція Кіпру

"Кіпр готовий розглянути передачу зброї і боєприпасів Україні, якщо буде заміна на іншу військову техніку з такою ж потужністю і можливостями", — сказав речник кіпріотського уряду Маріос Пелеканос.

За його словами, в останні місяці відбувалися численні зустрічі з американськими офіційними особами, під час яких обговорювали цю можливість.

На Кіпрі привітали рішення США скасувати ембарго. Однак, вони наголосили, що це не означає готовність Кіпру відправляти зброю Україні.

"Зважаючи на серйозні загрози для безпеки, які щодня надходять від турецьких окупаційних сил, нинішня архітектура безпеки Кіпру лишиться непорушною", — зазначив Пелеканос.

Позиція Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже пообіцяв посилити свої війська на півночі Кіпру додатковою зброєю після зняття ембарго США.

Зазначимо, що на півночі острова існує самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яка виникла у 1975 році внаслідок турецького військового вторгнення на Кіпр.

Російське лоббі на Кіпрі

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що на Кіпрі є дуже потужні російські лоббісти. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Якщо уявити, що кіпріоти – це литовці, то, я думаю, ці системи вже давно були б в Україні. Але якщо люди не хочуть (надавати озброєння. – Ред.), але і не хочуть визнавати це прямо, то просто шукають причини, чому це не зробити. Я думаю, що нам потрібно переходити до конкретних проєктів з США", – зазначив експерт.

Радянська зброя для України

Країни Східної Європи, багато з яких колись були сателітами Радянського Союзу, а тепер є членами НАТО, з лютого охоче відправили в Україну обладнання російського стандарту: танки та артилерійські боєприпаси з Чехії, гаубиці з Естонії, вертольоти з Латвії та Словаччини, а з Польщі — бойові машини-амфібії та тисячі реактивних снарядів "Град" калібру 122 мм.

Згідно з останніми даними, Польща була четвертим за величиною постачальником військової допомоги Україні після Сполучених Штатів, Британії та Європейського Союзу.

Можливий план допомоги Україні придбати більше зброї був наданий у липні Вашингтонським аналітичним центром Foundation of Defense of Democracies, який назвав 23 країни, що не входять до НАТО і мають загальний запас із понад 6300 одиниць систем озброєння та боєприпасів радянського і російського виробництва. Ці країни засудили вторгнення РФ і теоретично могли б надати Україні цю зброю.

Раніше CNN опублікувало перелік озброєнь, наданий Україною на "Рамштайн-6".

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