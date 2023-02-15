Російське Міноборони за прикладом Пригожина вербує в'язнів: в ISW пояснили, навіщо це Шойгу

Російське Міністерство оборони вербує засуджених для війни в Україні - як і група "Вагнера" олігарха Євгена Пригожина. Такі дії Москви - показник того, що Кремль прагне використовувати в'язнів для майбутніх атак, попри їхню бойову ефективність.

Про це повідомлють американські аналітики Інститут вивчення війни у звіті.

"Рішення Міноборони Росії вербувати ув’язнених є показником того, що Кремль подібно до Групи "Вагнера" прагне використовувати засуджених для майбутніх атак, попри обмежену бойову ефективність ув’язнених", - наголошують в ISW.

Аналітики з посиланням на CNN пишуть, що у жовтні 2022-го Міноборони РФ вербувало ув'язнених та відправляли їх Соледар Донецької області - у формування 2-го армійського корпусу "ЛНР". Але засуджені поскаржилися, мовляв, зазнали великих втрат після наказу штурмувати українські позиції. Наголошується, що Міноборони завербувало в'язнів після того, як група "Вагнера" спочатку не помітила.

До слова, представник ГУР Міноборони Андрій Усов заявив, що Сергій Шойгу та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов створюють з ув'язнених резерв гарматного м’яса, яким вони могли б безпосередньо керувати через власні приватні військові компанії.

В ISW зауважують, що інтеграція Міноборони Росії сил засуджених у формування "ЛНР" може свідчити про те, що російські воєначальники намагаються уникнути перебудови деяких своїх звичайних частин для пристосування до них недостатньо підготовлених ув'язнених.

"ISW раніше фіксував випадки поганого поводження з російськими проксі-озброєними формуваннями з боку регулярної армії Росії, і російське командування, можливо, прагнуло не порушувати моральний дух підрозділу, інтегруючи засуджених", - йдеться у звіті.

Пригожин перестав вербувати "зеків"

Наадаємо, 9 лютого Євген Пригожин заявив, що припинив набір ув'язнених до ПВК. Мовляв, його усунення пов'язане з протидією військового керівництва Росії. Зокрема, тому, що "формування використовує ув'язнених не як ув'язнених, а як рівноправних бійців, що викликає роздратування навколовоєнної еліти".

Натомість Міністерство оборони Великої Британії наголошує, що причиною може бути конкуренція з Міноборони РФ. Британська розвідка зазначає, що новини про невдачі, масові загибелі "вагнерівців" та умови на фронті скоротили кількість ув'язнених, які згодні йти на війну.

Російський опозиціонер Марк Фейгін також пояснив, що Пригожин перестав вербувати "зеків" на війну проти України, оскільки цю ініціативу перехопило відомство Шойгу.

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