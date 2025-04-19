Російське "перемир’я" на Великдень: яка ситуація на фронті – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

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Попри оголошене 19 квітня президентом Росії Володимиром Путіним Великоднє «перемир’я», на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на інформацію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь», — запевнив український лідер.

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Президент Зеленський додав, що на 21:30 і на 22:00 очікує детальні доповіді головкома після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках.

«Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів», — наголосив він.

Український президент додав, що у разі повної тиші на фронті Україна запропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі.

«Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Росія відмовилася від американської пропозиції про 30-денне перемир’я і ця відмова триває вже 39 днів.