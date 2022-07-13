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Російське суспільство не готове витрачати власні кошти, підтримуючи свою армію - Арестович

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Російське суспільство не готове витрачати власні кошти, підтримуючи свою армію - Арестович

Скриншот з відео

Росіяни не хочуть віддавати жодного рубля на підтримку російської армії. І це свого роди є “вирок” путінського режиму і всієї компанії, які очільник Кремля розгорнув щодо війни проти України.

Російське суспільство не готово витрачати власні кошти, підтримуючі свою армію. 

Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

“Росіяни не хочуть віддавати жодного рубля на підтримку армії. Це “вирок” путінського режиму і всій його компанії. Екстраординарні заходи не допоможуть, тому що закриті опитування показують, що в РФ зрівнялася кількість тих, хто хоче продовжувати війну, і ті, хто проти її продовження”, - розповів Олексій Арестович.

Нагадаємо, що на місці зруйнованої багатоповерхівки в Часовому Яру знайшли ще одне тіло.

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