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- Війна
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Російське «великоднє перемирʼя» на Херсонщині: у багатоповерхівці горять квартири після влучання дронів
Вірити словам окупантів про перемирʼя — наражати себе на небезпеку.
У Дніпровському районі Херсона 19 квітня близько 18:00 внаслідок влучання восьми ворожих FPV загорілись сім квартир у багатоповерхівці. Так виглядає російське «великоднє перемирʼя» на Херсонщині:
Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах.
«19:05 — російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. За годину ще один безпілотник атакував населений пункт. 19:12 — ворожий FPV вдарив по Станіславу», — повідомив він.
Прокудін зазначив, що, на жаль, не спостерігається жодного затишшя.
«Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів — значить наражати себе на небезпеку», — наголосив керівник Херсонської ОВА.
Нагадаємо, після смертоносного удару російських терористів по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила, що для держави-агресорки, яка декларує себе «Святою Руссю», насправді немає нічого святого.