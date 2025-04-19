Російське «великоднє перемирʼя» на Херсонщині: у багатоповерхівці горять квартири після влучання дронів

Військові РФ поцілили в багатоповерхівку в Херсоні / © скриншот з відео

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У Дніпровському районі Херсона 19 квітня близько 18:00 внаслідок влучання восьми ворожих FPV загорілись сім квартир у багатоповерхівці. Так виглядає російське «великоднє перемирʼя» на Херсонщині:

Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах.

«19:05 — російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. За годину ще один безпілотник атакував населений пункт. 19:12 — ворожий FPV вдарив по Станіславу», — повідомив він.

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Удар ворожими дронами по Херсону 19 квітня / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удар ворожими дронами по Херсону 19 квітня / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що, на жаль, не спостерігається жодного затишшя.

«Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів — значить наражати себе на небезпеку», — наголосив керівник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, після смертоносного удару російських терористів по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила, що для держави-агресорки, яка декларує себе «Святою Руссю», насправді немає нічого святого.

Дата публікації 20:16, 19.04.25 Кількість переглядів 23 Під час Великоднього «перемир’я» Путіна росіяни обстріляли Херсон