Російське вторгнення на Сумщині: без світла залишаються 73 населені пункти

Зокрема, немає електроенергії у Тростянці.

Станом на ранок 23 березня у Сумській області, яка потерпає від російських обстрілів, без світла залишаються 73 населені пункти області, а це 18980 абонентів.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що в Охтирці внаслідок російських атак зруйнована ТЕЦ, а тому теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання в Охтирці подаються з перебоями.

Тим часом у Тростянці під час обстрілу 22 березня пошкоджено газопровід. Крім того, у місті немає електроенергії.

Як повідомлялося, на Сумщині наразі Тростянецька громада та Тростянець залишаються районом, який найбільше потерпає від дій окупантів. Всю ніч проти 23 березня тривала пожежа, відбувалися бої та артобстріли. Унаслідок бойових дій вчора ввечері загорілося одне з підприємств, пожежу загасити не можливо.

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