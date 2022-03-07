Російське вторгнення до України створює небезпеку для грузинів – Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликав грузинів піднятися проти російського режиму.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вподобав ініціативу створення уряду національного узгодження.

Також колишній можновладець закликав до мобілізації на вулицях і всередині парламенту, адже це треба для того, щоб зупинити російську навалу та повернути репутацію Грузії. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Міхеіла Саакашвілі.

Саакашвілі повідомив, що для того, щоб уникнути тотальної ізоляції, "треба погодити на цей запит хоч якусь частину "Грузинської мрії".

“Ми нарешті станемо нацією, якщо не будемо мати пам'яті про "Сількнет". Ну, відійдіть трохи далі, ніж кажуть наші урядовці, і пам'ятайте, нас десятиліттями виводили на вулиці Росії як "обличчя" кавказької національності”, – розповів Саакашвілі.

Також він додав, що внаслідок цього нападу кожен грузин знаходиться в серйозній небезпеці, адже через ізоляцію Росі, ціни на квартири, машини та продукти значно зростуть і звичайні люди будуть страждати.