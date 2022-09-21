Російське вторгнення зазнає невдачі: Трасс та Фон дер Ляєн спільно запевнили у підтримці України

Заява Путіна про мобілізацію у РФ свідчить про його слабкість.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс виступили із спільною заявою після повідомлення про часткову мобілізацію у РФ.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Політикині назвали недавню заяву очільика Кремля Володимира Путіна "заявою про слабкість" і запевнили у підтримці України в її боротьбі стільки, скільки потрібно.

"Вони рішуче засудили дії Росії в Україні та погодилися з тим, що нещодавні заклики Путіна до мобілізації частини населення були ознакою того, що російське вторгнення зазнає невдачі. Ця заява про слабкість. Вони визнали мужність і відвагу українського народу і наголосили на своїй спільній прихильності до підтримки України в її боротьбі стільки, скільки потрібно", - сказали вони після зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Ба більше, фон дер Ляєн і Трасс обговорили відносини між ЄС та Великою Британією, включаючи енергетику, продовольчу безпеку та Протокол Північної Ірландії.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові фахи та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

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