Російське вторгнення змусило покинути Україну 1,7 млн громадян - ООН

Кількість біженців щодня зростає.

Україну залишили близько 1,7 млн після нападу на нашу територію окупаційних військ Росії

Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців.

"Гуманітарна допомога має враховувати унікальні потреби жінок та дівчаток; залучати жінок до процесу прийняття рішень; приділяти першочергову увагу захисту від гендерного насильства", - наголосили в UNHCR.

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Окрім того, за різними даними, лише до Польщі виїхали понад 1 млн українців.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що прогнозована кількість людей, які рятуватимуться від цієї війни на території країн ЄС, може скласти 5 млн.

"Ця ситуація безпрецедентна з часів Другої Світової війни, з точки зору швидкого зростання потоку біженців", – сказав Боррель.

Біженці з України отримали право жити в ЄС три роки

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