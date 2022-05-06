Російські агенти та колаборати: від початку війни СБУ ліквідувала 140 ДРГ та виявила 4 тис. зрадників

В Україні від початку повномасштабного нападу Росії СБУ ліквідувала 140 ДРГ та затримала 4 тис. колаборантів.
Диверсантів та зрадників виявляли у майже в кожній області України.
Про це повідомили в СБУ.
Так, у Харківській області СБУ затримала 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ. У Хмельницькій області затримали трьох ворожих ДРГ, які планували диверсії. У Житомирській області російський агент збирав інформацію стосовно літаків ЗСУ.
У Сумській області СБУ затримала голову однієї із ТГ та місцевого депутата, які співпрацювали з російськими окупантами. Також на Київщині затримали двох зрадників, які під час окупації активно допомагали ворогу.
Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, як планують вирішити питання Криму та ОРДЛО.
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