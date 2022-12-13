Російські атаки дронами: оглядач оцінив, чи зможуть окупанти виснажити українську ППО

Росія могла модернізувати ці дрони, щоб їх можна було використовувати взимку.

Чи зможе Росія атаками дронів виснажити українські сили ППО – залежить від того, скільки вона та Іран мають цих безпілотників. Виготовляти вони можуть "некритичну" кількість БПЛА.

Про це військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів у інтерв'ю виданню "Главред".

Перш за все, він пояснив відновлення Росією атак по Україні дронами-камікадзе. Так, Москва просто могла отримати нову партію безпілотників від Тегерану. Росія також могла призупинити використання цих БПЛА через зимову погоду, адже вони є дуже примітивними.

"Тому саме в зимовий період були побоювання щодо того, що їх двигун може не працювати при низьких температурах. (…) Росіяни їх модернізували, встановили блоки ГЛОНАСС – а це якийсь супутниковий зв'язок, – що значно збільшило точність і ефективність використання Shahed-136. Не виключаю і того, що Росія модернізувала ці дрони, щоб їх можна було використовувати в зимовий період", – розповів Коваленко.

Щодо можливостей української ППО проти дронів-камікадзе, то оглядач наголосив, що збивати вдається майже всі ці апарати. Так, Україна має ефективні алгоритми, що дозволяють боротися з безпілотниками. Тому такоївеликої загрози, як у перші дні, вже немає.

"Чи зможуть вони літати взимку – може і так, але це жодним чином не змінює можливості наших комплексів ППО знищувати ці БПЛА", – сказав експерт.

Він додав – те, чи зможе Росія виснажити українську ППО атаками дронів – залежить від того, скільки їх є у країни-агресорки та в Ірану. Коваленко запевнив, що вони можуть виготовляти "некритичну" кількість безпілотників.

"До того ж, наша ППО, в першу чергу, використовує комплекси малої і середньої дальності дії, тому це не буде виснаженням до того рівня, щоб ми не змогли збивати крилаті ракети", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, кілька тижнів окупанти практично не використовували іранські дрони для атак України, ймовірно, через їхній брак. Проте РФ вже могла отримати нову партію БПЛА, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, що на інтенсивність атак дронами впливає погода.

Зауважимо, Ігнат також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, адже українська ППО не може збивати російські та іранські балістичні ракети.

Полетіли іранські дрони з нової партії; на Бахмут - небачена атака - Олександр Коваленко

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