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Російські атаки по енергооб'єктах із повітря: Україна створила три рівні захисту

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Російські атаки по енергооб'єктах із повітря: Україна створила три рівні захисту

Лінія електропередач / Фото: УНІАН

"Укренерго" сформувало завдання на проєктування та будівництво захисних конструкцій.

Готуючись до ймовірних атак Росії, уряд та Генштаб ухвалили рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури у три рівні. 

Про це повідомляє Держагентство відновлення.

"Укренерго" сформувало завдання на проєктування та будівництво, а проєктні рішення узгодило із Генеральним штабом Збройних Сил та ДСНС. Захист енергооб'єктів складається із таких рівнів:

  • Перший рівень — спорудження габіонів та біг-бегів. На сьогодні захищається 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет.
  •  Другий рівень — захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі Укренерго. Захищаються 22 підстанції та 63 автотрансформатори у 14 областях.
  •  Третій рівень — захист від ракет. Захищаються 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях.

"Під час проєктування використовуються вихідні дані від ГШ, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США", - йдеться на сайті відомства.

Нагадаємо, раніше пані посол США Бріджит Брінк повідомила, що Америка та Британія працюють над захистом енергосистеми України.

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Дата публікації
Перегляди
306
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