Російські атаки по енергосистемі: Зеленський відзначив роботу зенітників та IRIS-T

Президент України Володимир Зеленський подякував зенітникам за збиття російських ракет і дронів 18 жовтня та відзначив роботу німецької системи IRIS-T.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для наших людей. Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину російських дронів і ракет вдалося збити", – повідомив президент.

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"Знову дякую за це нашим зенітникам, нашим Повітряним силам. Зокрема, дякую 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох "Калібрів". Є хороші результати і у інших наших захисників неба. Відзначу сьогодні ще Херсонську зенітну ракетну бригаду за збиття російського штурмовика Су-25", – сказав Зеленський.

Він також подякував усім партнерам, які допомагають Україні з протиповітряною та протиракетною обороною.

"Наприклад, дуже добре показала себе німецька IRIS-T. Це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисну українському небу", – повідомив глава держави.

Що відомо про обстріли 18 жовтня

Російські військові 18 жовтня обстріляли ракетами та атакували дронами Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг. Зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ударів виникли перебої із водою та світлом, є постраждалі.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи", а через удари РФ по критичній й енергетичній інфраструктурі можливі віялові відключення.

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