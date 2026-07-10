Російські атаки побили страшний антирекорд: червень став найсмертоноснішим для цивільних

Війна в Україні / © Associated Press

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У червні внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 265 мирних жителів, ще 1816 людей отримали поранення. Це найвищий місячний показник цивільних втрат в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло, передає Die Zelt.

За її словами, це найвищий місячний показник втрат серед цивільного населення від початку повномасштабної війни.

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Ще у травні кількість жертв серед мирних жителів сягнула найвищого рівня з квітня 2022 року. Попередні дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини свідчать, що у червні ситуація ще більше погіршилася.

Остаточні дані за червень мають оприлюднити наприкінці липня.

“Схоже, ця тривожна тенденція збережеться і в липні”, — сказала ДіКарло.

Вона нагадала, що лише протягом останнього тижня Росія здійснила три хвилі повітряних атак по Києву та інших українських містах.

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За даними ООН, від початку повномасштабної війни в Україні підтверджено загибель щонайменше 16 402 цивільних, серед них 802 дитини. Ще 48 428 людей були поранені.

В ООН наголошують, що реальні цифри, ймовірно, значно вищі.

“Будь-який напад на цивільних та цивільну інфраструктуру, де б він не відбувався, є явним порушенням міжнародного гуманітарного права і має негайно припинитися”, — заявила ДіКарло.

Окремо в ООН повідомили, що за перші шість місяців 2026 року на території Росії, за наявними даними, загинули 250 цивільних, ще 1596 були поранені.

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