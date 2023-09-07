Російські автомати та гранатомети: на Дніпропетровщині й Херсонщині продавали зброю "кримінальному світу" (фото)

У зловмисників були автомати, бойові гранати, вибухівка, гранатомети тощо.

Служба безпеки України блокувала два канали підпільного продажу зброї, через які російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці запобігли незаконному продажу зброї та боєприпасів із Дніпропетровської і Херсонської областей. Під час спецоперації поліцейські затримали організаторів підпільних каналів збуту зброї, яку вони отримували з місць колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів.

“Серед вилученого у зловмисників: вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва. Встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати за майже 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тис. грн. Зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища”, - розповіли в СБУ.

Російська зброя з деокупованих територій

Правоохоронці затримали на Дніпропетровщині одного з фігурантів справи, який підготував до продажу цілий арсенал “трофейних” засобів ураження. Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, в якому виявлено:

ручний кулемет Калашникова;

2 автомати: АК-12 та АК-74;

8 гранатометних пострілів;

9 бойових гранат;

вибухові речовини з детонатором;

понад тисячу набоїв різного калібру.

Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.

Автомат Калашнікова

На Херсонщині копи затримали ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу “РШГ-2”.

Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучено:

▪ гранати РГД-5;

▪ гранатометні постріли;

▪ набої калібру 5,45.

“На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років в'язниці”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що в Пентагоні прокоментували передавання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

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