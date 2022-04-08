Російські банки намагаються обходити санкції: Єрмак розповів, як з цим боротиметься Україна

Російські банки намагаються обходити санкції: Єрмак розповів, як з цим боротиметься Україна

Інші підсанкційні банки готуються зробити такі ж кроки.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські банки намагаються обходити санкції.

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Про це він написав у Telegram.

"П'ятий пакет санкцій ЄС торкнувся чотирьох найбільших банків рф, які давали змогу своїм клієнтам торгувати цінними паперами. Після запровадження санкцій такі процедури заборонені. Але підсанкційні Сбєрбанк, ВТБ, Альфа-банк та "Открытие" передають іноземні активи своїх клієнтів брокерам", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що наразі відомо що брокер Сбєрбанку переведе клієнтів з іноземними цінними паперами до БКС та АТОН.

"Ми будемо боротися за те, щоб санкції були введені проти БКС та АТОН. Наша Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде відслідковувати кожну спробу росіян обходити санкції і ми разом із західними партнерами оперативно реагуватимемо на це. Всі лазівки будуть закриті для агресора", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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