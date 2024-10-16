Російські безпілотники імітують роботу "Шахедів": експерт розповів, як РФ ускладнює роботу ППО

РФ намагається ускладнювати роботу засобам протиповітряної оборони в Україні.

Про це розповів заступник генерального директора компанії, що займається РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді Росія масштабувала виробництво своїх ударних безпілотників. Наприклад, БпЛА "Гербера" та інші засоби імітують роботу "Шахедів". Засоби радіоелектронної боротьби дуже активно працюють, ми бачимо велику кількість інформації щодо локаційно втрачених "Шахедів" або ударних БпЛА завдяки тому, що засоби радіоелектронної боротьби працюють, пригнічують можливості, і ці безпілотники сідають у полях або навіть повертаються до Росії чи Білорусі", – зазначив він.

За словами Храпчинського, підхід до протидії таким ударним безпілотникам складається з кількох етапів.

"Спочатку їх треба виявити. Для цього Росія робить великі кроки, щоб безпілотники летіли на низькій висоті або, навпаки, на високій, ускладнюючи їх виявлення. Потім їх потрібно або пригнічувати засобами радіоелектронної боротьби, або фізично знищувати. Фізичне знищення зараз здійснюється мобільними групами, що створює навантаження на наших військових, які працюють з кулеметних гармат або з інших засобів для перехоплення цих безпілотників. Тут ми кажемо про розширення можливостей експлуатації використання, наприклад, зенітних дронів. Але для такої роботи теж потрібні чіткі дані, які можуть надходити з засобів виявлення. Насправді робота ведеться, але росіяни намагаються модернізувати свої безпілотники, і це не є новиною. РФ встановлює Starlink на "Шахедах", змінює системи антен, які стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Росія постійно намагається прогресувати в цьому напрямку, а ми, звісно, шукаємо правильні рішення для протидії", – додав він.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість і висоту польоту дронів.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".

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