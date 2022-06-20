Російські безпілотники скинули чотири вибухівки на Сумщину: один чоловік загинув, один - поранений

Російські безпілотники скинули чотири вибухівки на Сумщину: один чоловік загинув, один - поранений

У понеділок, 20 червня, опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Одна чоловік загинув, один - поранений.

За даними очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького, російські війська також здійснили три мінометні постріли.

Про це повідомив очільник області в Telegram-каналі.

Окрім цього, від 18 години, протягом 1,5 години, росіяни безперервно обстрілювали з артилерії інші громади Сумщини. Зокрема, Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Білопільську, Великописарівську громади. За словами Живицького, жертв та руйнувань немає.

"Від 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. Ворог гатив зі ствольної та реактивної артилерії. Усього 28 прильотів. Жертв та руйнувань немає. Після 18:30 було 23 мінометні постріли з боку росії по Білопільській громаді. Жертв та руйнувань немає. Після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли. Жертв та руйнувань також немає. Від 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномету. Жертв та пошкоджень, на щастя, немає", - йдеться у його повідомленні.

Раніше повідомляли, що вранці 20 червня Росія зі своєї території обстріляла Середино-Будську громаду. Окупанти вели артилерійський вогонь.

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