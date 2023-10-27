Російські безпілотники збирають інформацію вглибині території України — Гуменюк

Речницю Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські БПЛА знахабніли і почали залітати для розвідки вглиб території України.

Російські розвідувальні безпілотники почали збирати інформацію не лише вздовж лінії фронту, а й у глибших регіонах.

Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла 27 жовтня в ефірі телемарафону.

"Ми фіксуємо роботу безпілотних розвідувальних апаратів, які, на даному етапі можемо констатувати, збирають інформацію не тільки вздовж лінії фронту, а намагаються заходити з моря і відстежувати ситуацію в більш глибоких регіонах", - розповіла вона.

Орім того, за словами Гуменюк, в Чорному морі перебуває корабельного угруповання РФ, яке має ознаки, що на бортах можуть бути безпілотні розвідувальні апарати.

"І це робиться для викриття надводної обстановки і не тільки надводної, а й вздовж узбережжя", - додала речниця Сил оборони півдня.

Росія готується до нових ударів по Україні

За словами Наталії Гуменюк, останнім часом спостерігається пауза в застосуванні ракет повітряного базування типу Х-101, якими росіяни полюбляли гатити минулого року. Це може свідчити про підготовчий період і накопичення ворогом озброєння.

Нині відомо, що станом на ранок 26 жовтня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять кораблів країни-агресорки Росії. Серед них - підводний ракетоносій з "Калібрами".

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