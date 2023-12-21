Російські безпілотники знову атакували Україну: ППО працювала в кількох областях

У ніч проти 21 грудня російські окупанти знову атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed".

У Повітряних силах України розповіли подробиці.

Атака відбулася із трьох напрямків: Чауда – тимчасово окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

"Усього зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131", які атакували хвилями у різний час, в період від 20:00 20 грудня до 03:30 21 грудня. Захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

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