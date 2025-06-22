Російські безпілотники із ШІ "жахливі": експерт Bild пояснив їхню небезпеку

Російський дрон

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Удосконалені російські «Шахеди» із вбудованою камерою та штучним інтелектом з машинним зором несуть велику загрозу, оскільки не роблять різниці між військовою та цивільною ціллю.

На цьому наголосив аналітик німецького видання Bild Юліан Репке в коментарі «24 каналу».

За його словами, Німеччина надає Україні безпілотники зі штучним інтелектом — HF1 — від компанії Helsing, але їх контролює оператор, який обирає військову ціль для ліквідації.

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Російські безпілотники з ШІ, як зазначив Репке, «жахливі», оскільки практично некеровані операторами. Самі ж вони не можуть відрізнити позашляховик з солдатами від позашляховика з сім’єю.

«Вони [російські оператори дронів] просто дають інформацію „Шахеду“ чи іншому безпілотнику летіти 200 кілометрів та бити по усьому, що зустрінеться на його шляху. Ми це бачили у Сумах, коли дрони били по автобусах. Так вони тестують безпілотники, і це, дійсно, небезпечно», — сказав він.

Юліан Реке наголосив, що російські дрони летять далеко за лінію боєзіткнення, тому з більшою ймовірністю можуть уразити саме цивільний автомобіль.

Нагадаємо, 21 червня російська терористична армія застосувала для удару по Харкову новий безпілотник «Молнія».

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