Російські бомбардувальники Ту-22М випустили ракети в напрямку України - моніторингова група

З території Білорусі, ймовірно, російська авіація запустила ракети в напрямку України.
За попередніми даними моніторингової групи, запускали ракети російські бомбардувальники Ту-22М з території Білорусі.
Про це йдеться на сторінці "Беларускі Гаюн".
"За попередньою інформацією, запуски проводилися російськими бомбардувальниками Ту-22М з території над Узденським районом, а далі проліт над Слуцьким районом у бік України. Може бути запущено від 1 до 2 ракет", - сказано у повідомленні.
Автори групи опублікували фото, на якому видно в небі слідки від запуску ракет.
Нагадаємо, у Хмельницькій області 24 серпня місцеві жителі чули вибухи, які пролунали під час останньої повітряної тривоги. Згодом інформацію про "прильоти" підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
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