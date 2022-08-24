Російські бомбардувальники Ту-22М випустили ракети в напрямку України - моніторингова група

З території Білорусі, ймовірно, російська авіація запустила ракети в напрямку України.

За попередніми даними моніторингової групи, запускали ракети російські бомбардувальники Ту-22М з території Білорусі.

Про це йдеться на сторінці "Беларускі Гаюн".

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"За попередньою інформацією, запуски проводилися російськими бомбардувальниками Ту-22М з території над Узденським районом, а далі проліт над Слуцьким районом у бік України. Може бути запущено від 1 до 2 ракет", - сказано у повідомленні.

Автори групи опублікували фото, на якому видно в небі слідки від запуску ракет.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Нагадаємо, у Хмельницькій області 24 серпня місцеві жителі чули вибухи, які пролунали під час останньої повітряної тривоги. Згодом інформацію про "прильоти" підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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