Російські бомбардування становлять загрозу для 7 мільйонів дітей в Україні – ЮНІСЕФ

Крім безпосередньої загрози, яку створює зниження температури, діти також позбавлені можливості навчатися або залишатися на зв’язку з друзями та сім’єю.

Руйнування енергетичної інфраструктури України, спричинене російськими бомбардуваннями, створюють ризик, що зростає, для "майже всіх дітей в Україні — близько семи мільйонів дітей", оскільки зимові температури продовжують падати у всій країні.

Про це повідомляє digi24 з посиланням на пресреліз Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

В ЮНІСЕФ попереджають, що без постійного доступу до електрики, тепла чи води "діти не тільки стикаються з сильним холодом – зимові температури можуть сягати мінус 20 градусів за Цельсієм – але вони не можуть користуватися можливостями онлайн-освіти, яка є єдиним засобом доступу до освіти для багатьох дітей, враховуючи те, що багато шкіл пошкоджені або зруйновані".

Крім того, в міжнародній організації звертають увагу на те, що українські лікарні більше не зможуть надавати основні послуги, а несправні системи водопостачання збільшують і без того надзвичайно високі ризики пневмонії, сезонного грипу, захворювань, що передаються водою, і COVID-19.

"Крім безпосередньої загрози, яку створює зниження температури, діти також позбавлені можливості навчатися або залишатися на зв’язку з друзями та сім’єю, піддаючи великому ризику як своє фізичне, так і психічне здоров’я", – стверджує генеральний директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Як відомо, від жовтня Росія застосовує стратегію масованого бомбардування української інфраструктури, зокрема енергетичних установок, тероризуючи цивільне населення в зимовий період.

Нагадаємо, близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було суттєво пошкоджено російськими ракетними обстрілами, частина була повністю зруйнована.

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