"Російські бомби зруйнували школи в Україні": ЄС передає 14 млн євро на автобуси для дітей

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала маленьких українців зі Всемирним днем дитини та повідомила про 14 млн євро допомоги, що передає Європейський Союз Україні для закупівлі шкільних автобусів для дітей.

Про це Урсула фон дер Ляєн зробила допис на своїй сторінці у Twitter.

"Ми розпочинаємо кампанію солідарності. Росія за допомогою бомби зруйнувала українські школи, ЄС жертвує €14 млн на шкільні автобуси для дітей", - написала голова Єврокомісії.

Russia’s bombs have destroyed schools in Ukraine, forcing children to long and sometimes dangerous commute.



The @EU_Commission is donating €14 million for school buses in Ukraine. But more is needed. #WorldChildrensDay pic.twitter.com/oerO2XUqk4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2022

Нагадаємо, ЄС пообіцяв виділити Україні 18 млрд євро допомоги. За словами Урсули фон дер Ляєн, це значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік.

1 листопада у ЄС ухвалили рішення про виділення Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також передачу енергообладнання.

Читайте також: