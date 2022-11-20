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"Російські бомби зруйнували школи в Україні": ЄС передає 14 млн євро на автобуси для дітей

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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"Російські бомби зруйнували школи в Україні": ЄС передає 14 млн євро на автобуси для дітей

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Єврокомісія розпочала "кампанію солідарності".

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала маленьких українців зі Всемирним днем дитини та повідомила про 14 млн євро допомоги, що передає Європейський Союз Україні для закупівлі шкільних автобусів для дітей.

Про це Урсула фон дер Ляєн зробила допис на своїй сторінці у Twitter.

"Ми розпочинаємо кампанію солідарності. Росія за допомогою бомби зруйнувала українські школи, ЄС жертвує €14 млн на шкільні автобуси для дітей", - написала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, ЄС пообіцяв виділити Україні 18 млрд євро допомоги. За словами Урсули фон дер Ляєн, це значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік.

1 листопада у ЄС ухвалили рішення про виділення Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також передачу енергообладнання.

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Дата публікації
Перегляди
317
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