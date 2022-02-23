Російські бойовики обстрілюють "Градами" Луганщину: пошкоджено будівлі (фото)

Окупанти застосували міномети у напрямку Новотошківського, Золотого та Попасної.

Російські окупанти від учора, 22 лютого, продовжують безперервно обстрілювати Луганську область з реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це у своєму Facebook повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Так, за його словами, станом на сьогодні, 23 лютого, російсько-окупаційні війська застосували Гради, артилерію та міномети у напрямку Новотошківського, артилерію – у напрямку Золотого та Попасної.

Внаслідок обстрілів зручновано будівлі населених пунктів.

Луганська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області бойовики обстріляли з важкого озброєння теплоелектростанцію у місті Щастя. Кілька тисяч людей залишилися без світла, а через обстріли роботу станції поки відновити неможливо.

Тепер місцеві мешканці покидають місто Щастя Луганської області. Хто може, їде з міста, інші ховаються у підвалах.

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