"Російські цілі були дуже знайомі": що писали західні ЗМІ про ранкову атаку окупантів

Сьогодні, 31 жовтня, вранці в багатьох областях України повідомили про вибухи після тривалої повітряної тривоги. В деяких областях, як от в Київській, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій, спрацювала ППО. У двох останніх уламки ракет впали на жилі будівлі.

Прем’єр України Денис Шмигаль уточнив, що окупанти вдарили по 18 енергетичних об'єктах. Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводять екстрені аварійні відключення електроенергії. Споживачів закликають обмежити використання енергоємних приладів. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ударів.

Сили ППО за ранок збили 44 з понад 50 російських ракет. Їх запускали літаки стратегічної авіації з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Одна із збитих ракет впала у Молдові в селі Наславча.

Західні ЗМІ засудили російські ракетні обстріли.

Так, видання Washington Post пише, що Росія обстріляла Київ та інші великі міста спочатку 10 жовтня, а потім знову наступного понеділка.

"Можливо, цього разу обстріл можна було передбачити після атаки безпілотників проти військових кораблів Росії у кримському порту в Севастополі", - зазначає видання.

Financial Times зазначає, що нові російські удари по містам України відбулися після того, як Москва оголосила про свій вихід із "зернової угоди".

BBC пише, що "сьогоднішні російські цілі в Україні були дуже знайомі". Ракети були націлені на об’єкти енергетичної інфраструктури в містах по всій Україні, розташованих далеко від лінії фронту. Видання підкреслює, що російська армія дуже часто запускає десятки ракет і безпілотників одночасно, намагаючись перевантажити українську систему ППО.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони "земля-земля" та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завданих Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. Водночас він пригрозив новими атаками "у разі продовження спроб проведення на російській території "терактів".

Ракетний обстріл у громадському місці: як допомогти постраждалим та не нашкодити собі – Нічна варта

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