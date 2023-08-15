Російські диверсанти намагалися прорватися через кордон на півночі - зав'язався бій

Ворог зазнав втрат - є поранені та вбиті.

Російські ДРГ у ніч проти 15 серпня намагалися проникнути через Новгород-Сіверської територіальну громаду, що на Чернігівщині.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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"Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження", - зазначив він.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно. Ворог зазнав втрат - є поранені та вбиті. Отримавши відповідь, диверсанти відійшли у зворотному напрямку.

Як повідомляли раніше, під час зйомок пропагандистів на Запоріжжі між кадировцями та дагестанцями сталася масована стрілянина.

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