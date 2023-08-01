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Російські диверсанти намагалися прорватися через одну із областей на північному кордоні - Наєв

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Російські диверсанти намагалися прорватися через одну із областей на північному кордоні - Наєв

Російські диверсанти намагалися прорватися через кордон на півночі України / Фото: Associated Press

Чотирьох озброєних осіб помітили прикордонники за допомогою тепловізорів.

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути кордон через Чернігівську область

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника. Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів", - сказано у повідомленні.

Він наголосив, що по диверсантах відкрити вогонь на ураження, що змусило їх відійти назад.  

"Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України.  
Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог вчергове поніс втрати та не досяг поставленої мети", - запевнив Наєв.

Нагадаємо, ворожі диверсанти намагалися проникнути на Сумщину.

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Дата публікації
Перегляди
1331
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