Російські диверсанти проникають на територію України: які області під загрозою (відео)

Випадки заходу російських диверсантів українські прикордонники найчастіше виявляють на Сумщині та Харківщині, однак загроза від них існує також для Чернігівщини. Одну з останніх груп викрили в Сумській області.

Про це повідомили в неділю, 17 грудня, у Держприкордонслужбі.

“Після злагоджених дій прикордонників та сил територіальної оборони, в тому числі з нанесенням вогню артилерії, диверсантів було вибито за лінію державного кордону”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники відзначили, що диверсанти з відповідним озброєнням та екіпіруванням намагаються діяти приховано, іноді діляться на кілька груп, здійснюють маневри для відволікання. Нерідко у місцях своєї роботи вони залишають вибухові пастки.

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“Загроза від диверсантів йде не лише українським воїнам, а й звичайним громадянам, адже терористи можуть відкрити вогонь по людях чи транспорту, які першими трапляться їм на очі, не зважаючи – це військові чи цивільні”, - наголосили в Держприкордонслужбі.

Для ефективної протидії ворожим ДРГ, йдеться у повідомленні, підрозділи Сил оборони, які боронять ділянку рубежу з країною-агресором, спільно тренуються та відточують взаємодію.

“Для протидії диверсійним групам залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, які б дозволяли своєчасно виявити та знешкодити ворога. Застосовуються інженерні перешкоди, засоби контролю та спостереження за місцевістю, аеророзвідка”, - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, на початку грудня російська окупаційна армія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю. Водночас на Харківщині зросла кількість ворожих обстрілів.

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