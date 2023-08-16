Російські диверсанти роблять спроби проникати до України: речник ДПСУ назвав найнебезпечніший напрямок

Росія намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи на території України, але робить це безуспішно.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, останню спробу проникнення ворожих диверсантів підрозділи Збройних сил України виявили у Сумській області.

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“Найбільш привабливий напрямок, де ворог намагається використовувати диверсантів - це межі Сумської або стик Чернігівської та Сумської областей”, - зауважив речник Держприкордонслужби.

Проте, наголосив Андрій Демченко, у диверсантів нічого не вдається.

“Наші українські захисники їх відразу виявляють, по них відкривається вогонь і вони ні з чим відходять", - пояснив він.

Нагадаємо, протягом липня 2023 року на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп противника (ДРГ).

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