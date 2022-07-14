Російські “добровольчі батальйони” можуть розвернути зброю проти Путіна — Самусь

Набір “добровольців” в національних республіках РФ для участі у російському вторгненні в Україну може закінчитися несподівано для Кремля.

Загальна мобілізація у РФ та формування “добровольчих батальйонів” у національних республіках може призвести до відкритої непокори та бунтів і пришвидшити крах нинішньої кремлівської влади.

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За його словами, в умовах, коли внаслідок надходження до Сил оборони України нового озброєння на фронтах будуть гинути уже сотні тисяч окупантів, мобілізація в РФ означатиме пришвидшення колапсу нинішньої влади Росії.

“Коли ж будуть просто хапати і відправляти людей на фронт, то якби там не задурювали голову пропагандою, почнуться спочатку пасивні протести — ігнорування. А в деяких місцях можуть вилазити і активні протести, в тому числі в етнічних, національних республіках”, -зауважив Михайло Самусь.

Експерт вважає, що формування “добровольчих батальйонів” у національних республіках РФ для участі у російському вторгненні в Україну може закінчитися несподівано для Кремля.

“Ці батальйони можуть розвернути зброю. Можуть заявити, що нас використовують як гарматне м’ясо”, - підкреслив він.

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