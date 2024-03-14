Російські добровольці можуть відступити з Тьоткіно, але за однієї умови

Звільнене від путінської влади селище в Росії пропонують "обміняти" на виведення окупаційних військ із українського Мелітополя.
У легіоні "Свобода Росії" заявили, що готові розпочати переговори з адміністрацією президента РФ Володимира Путіна і навіть відступити зі звільненого від влади Кремля селища Тьоткіне Курської області РФ. Але для цього вимагають вивести окупаційну армію з українського Мелітополя.
Про це заявив представник російських добровольців Олексій Барановський в ефірі телеканалу "Еспресо".
За його словами, на такий обмін можна погодитися.
“Думаю, це буде непогана угода. Ми готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб здійснити цей обмін, це доволі робочий варіант", - зауважив Барановський.
Представник російського добровольчого батальйону повідомив, що з ними поки що ніхто не виходив на зв’язок, щоб обговорити пропозицію.
“Думаю, вони чекають сигналу з Москви. Адже вони роблять лише те, що їм накажуть "згори"... Коли надійдуть команди з Москви, можливо тоді вони розпочнуть якісь переговори", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про прорив кордону з РФ, який відбувся над ранок 12 березня. Тоді була інформація, що після боїв селище Тьоткіно Курської області РФ повністю перебувало під "контролем російських визвольних сил".
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