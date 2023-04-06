“Російські добровольці” пошуміли у Брянській області: міноборони РФ повідомляє про бій

Бійці “Російського добровольчого корпусу”, які, за їхніми словами, воюють на боці України, знову побували на батьківщині, відвідавши Брянську область РФ. Тут вони роздали листівки місцевим мешканцям і здійснили кілька пострілів із гранатометів.

Як повідомляють російські пропагандисти, цей випадок підтвердили у Міноборони держави-агресорки.

Щоправда, у російському військовому відомстві цю вилазку російських добровольців назвали проникненням "української диверсійно-розвідувальної групи" і повідомили про бойове зіткнення із застосуванням артилерії.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз уточнив, що подія відбулася у районі села Случовськ. Він також запевнив, що російські військові разом із прикордонниками ФСБ завдали “противнику вогневого ураження”. За його словами, на територію області проникло близько 20 диверсантів.

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Повідомлення російської влади у “Російському добровольчому корпусі” назвали брехнею. За словами бійців, вони поспілкувалися з місцевими жителями, вручили їм свої листівки та попросили сховатися на час бойових дій.

На опублікованому відео один з бійців дійсно спілкується з чоловіком, який стоїть біля воріт і просить у найближчі дві години перебувати в укритті. На наступних кадрах бійці здійснюють кілька пострілів із гранатометів, але по яких цілях — невідомо. Після цього вони організовано відступають.

Нагадаємо, 2 березня у Росії заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК).

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