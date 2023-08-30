Російські добровольці знову перетнули кордон та атакували аеродром у Курську: "Всі цілі було знищено"

Військові із "Російського добровольчого корпусу" розповіли подробиці успішної спецоперації на аеродромі у Курську. Вони повідомили, що вкотре перетнули українсько-російський кордон та знищили там багато ворожих цілей.

Про це йдеться в офіційній заяві РДК.

Російські добровольці повідомили, що вони спільно з контррозвідкою СБУ провели успішну спецоперацію. Росіяни, які воюють на боці України, у ніч проти 27 серпня вкотре перетнули "дірявий" кордон Росії та атакували аеродром у Курську.

"Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, у ніч проти 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: аеродрому з путінськими стерв'ятниками. Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе і смерть мирним українським містам. Уражено й елементи ППО, яка прикривала літаки катів", - йдеться у заяві.

Також російські добровольці зазначили, що багатоповерхівку в Курську обстріляла саме російська ППО, а не їхній дрон.

"Ось до якого жалюгідного стану, небезпечного для самих громадян, доведена оборона країни! Курський губернатор бреше, що в багатоповерхівку врізався наш дрон - і заважає міністерству оборони, яке намагалося зовсім промовчати про пошкоджену будівлю і просто зам'яти свою ганьбу", - зазначили вони.

Нагадаємо, раніше деякі українські ЗМІ повідомили, що аеродром у Курську атакувало 16 безпілотників. Дрони відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря".

Читайте також: