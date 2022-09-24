Російські документи, видані в Україні, згодяться лише для трибуналу: Резніков прокоментував псевдореферендуми

Міністр оборони назвав профанацією незаконні плебісцити, які проводить РФ на окупованій українській території.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія прикриває свої загарбницькі наміри в Україні балачками про “референдуми”, але законний статус будь-які “документи” окупаційної влади будуть мати лише в трибуналі, на якому судитимуть російських військових злочинців.

Про це він написав у суботу, 24 вересня, у Twitter.

“Усі ці балачки про “референдуми” – профанація. Росія планувала відібрати скільки зможе. А ми їх виженемо з нашої землі”, - написав український міністр оборони.

Свій допис міністр проілюстрував відомою маркою з крейсером “Москва” та шкільним атестатом з міста Ізюм Харківської області, який видали російські окупанти.

“Документи окупантів, як цей шкільний атестат з Ізюма Харківської області, мають законний статус лише в трибуналі”, - підкреслив він.

Occupation:occupier

All this chatter about “referenda" is profanation.russia planned to grab as much as it could.

But we’ll drive them out of our land.The documents of the occupiers, like this school certificate from IZYUM Kharkiv region,will have legal status only in a tribunal pic.twitter.com/xNG2wnaOIc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022

Нагадаємо, у Луганській області під час так званого "референдуму" людям видають паспорти Російської Федерації, а чоловікам роздають повістки.

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