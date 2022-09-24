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Російські документи, видані в Україні, згодяться лише для трибуналу: Резніков прокоментував псевдореферендуми

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Російські документи, видані в Україні, згодяться лише для трибуналу: Резніков прокоментував псевдореферендуми

Фото: соцмережі

Міністр оборони назвав профанацією незаконні плебісцити, які проводить РФ на окупованій українській території.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія прикриває свої загарбницькі наміри в Україні балачками про “референдуми”, але законний статус будь-які “документи” окупаційної влади будуть мати лише в трибуналі, на якому судитимуть російських військових злочинців.

Про це він написав у суботу, 24 вересня, у Twitter.

“Усі ці балачки про “референдуми” – профанація. Росія планувала відібрати скільки зможе. А ми їх виженемо з нашої землі”, - написав український міністр оборони. 

Свій допис міністр проілюстрував відомою маркою з крейсером “Москва” та шкільним атестатом з міста Ізюм Харківської області, який видали російські окупанти.

“Документи окупантів, як цей шкільний атестат з Ізюма Харківської області, мають законний статус лише в трибуналі”, - підкреслив він.

Нагадаємо, у Луганській області під час так званого "референдуму" людям видають паспорти Російської Федерації, а чоловікам роздають повістки. 

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