Російські ДРГ дедалі частіше намагаються прорватися до однієї з областей України — ДПСУ

Прикордонники фіксують велику кількість ворожих ДРГ в Сумській області.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 7 вересня.

"Ворог, на додачу до щоденних обстрілів, в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи, які пробують зайти на територію України", - розповів він.

Так, найбільше таких спроб фіксується саме в Сумській області. Водночас на Харківщину росіяни заходити не ризикують.

"Це не виключає, що ворог не буде там цього робити, але на цей час найбільше спроб все ж таки фіксується по Сумській області", – додав Демченко.

Він наголосив, що українські захисники роблять все необхідне для того, щоб передусім посилити цей напрямок. Також здійснюються заходи для викриття таких диверсійних груп, зокрема за допомогою БПЛА, які відслідковують ситуацію на кордоні з РФ.

Нагадаємо, 25 серння, на Сумщину намагалася прорватися російська ДРГ. Під час відбиття ворожої атаки загинули четверо українських захисників.

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