Російські ДРГ декілька разів за липень намагалися прорвати кордон на півночі України - Наєв

Диверсанти йшли у темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити ДРГ.

Протягом липня 2023 року на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп противника (ДРГ).

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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За його словами, диверсанти йшли у темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити ДРГ і відкрити вогонь на ураження.

"У заходах протидії диверсійно-розвідувальним силам противника активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа", - йдеться у його дописі.

Наєв зазначив, що наразі на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Як повідомляли нещодавно, російські диверсанти намагалися прорватися через кордон у Чернігівській області.

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