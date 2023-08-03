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Російські ДРГ декілька разів за липень намагалися прорвати кордон на півночі України - Наєв

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Російські ДРГ декілька разів за липень намагалися прорвати кордон на півночі України - Наєв

Російські диверсанти намагалися прорвати кордон на півночі. ФОТО: Сергій Наєв/Telegram

Диверсанти йшли у темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити ДРГ.

Протягом липня 2023 року на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп противника (ДРГ).

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, диверсанти йшли у темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити ДРГ і відкрити вогонь на ураження.  

"У заходах протидії диверсійно-розвідувальним силам противника активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, мінометні розрахунки, протидиверсійні  резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа", - йдеться у його дописі. 

Наєв зазначив, що наразі на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів. 

Як повідомляли нещодавно, російські диверсанти намагалися прорватися через кордон у Чернігівській області.

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Дата публікації
Перегляди
312
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