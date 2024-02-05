Російські ДРГ намагаються прорвати кордон України: Наєв назвав небезпечні ділянки

Диверсійні групи складаються із офіцерів, які добре підготовлені.

Російські ДРГ намагаються постійно прорвати держкордон України у прикордонні Сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської областей.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

За його словами, диверсійні групи складаються із офіцерів, які добре підготовлені. Їхня мета - діяти лише у прикордонні вздовж кордону протягом 1000 км.

"Склад ДРГ 10-12 людей. Всі ці ДРГ зі складу спецоперацій РФ, а також ГРУ Генштабу РФ. Слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні", - зазначив він.

Він попередив, що ДРГ намагатимуться вчиняти "терористичні дії проти цивільного населення або військослужбовців", тому він закликав цивільних громадянам зрозуміти, що прикордоння - це лінія бойового зіткнення.

Нагадаємо, 4 лютого на Сумщині ДРГ окупантів намагалась прорвати український кордон, бій тривав понад півтори години.

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