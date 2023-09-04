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Російські ДРГ все частіше намагаються прорватись до двох областей: у ДПСУ розповіли подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Російські ДРГ все частіше намагаються прорватись до двох областей: у ДПСУ розповіли подробиці

ДРГ на Сумщині / Фото: скриншот

Росіяни найчастіше намагаються зайти на територію Сумщини.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російські ДРГ найчастіше намагалися проникнути на територію Сумської та Чернігівської області.

Про це пише "Еспресо".

Демченко зазначив, що найчастіше росіяни намагаються прорватися на територію Сумської області.

"РФ намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Україною. За останній час ми бачимо більшу активність по Сумському напрямку. Інколи виникають такі спроби в Чернігівській області. Натомість за останній час ми не фіксували спроб використання ДРГ по Харківській області", - сказав він.

Демченко зазначив, що українські захисники відкривають вогонь по російських диверсантах після того, як ті перетинають державний кордон України.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 серпня, на Сумщину намагалася прорватися російська ДРГ. Під час відбиття ворожої атаки загинули четверо українських захисників.

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Дата публікації
Перегляди
2789
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