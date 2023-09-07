Російські дрони три години атакували Одещину: в ОВА розповіли про наслідки

Вночі проти четверга, 7 вересня, російська армія знову атакувала безпілотниками Одеську область. Під удар потрапив Ізмаїльський район.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки безпілотників у декількох населених пунктах області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. На місці триває ліквідація наслідків, каже Кіпер.

Також, за словами голови ОВА, постраждала одна цивільна людина - це водій вантажного автомобіля. Чоловік отримав легку травму ноги.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 вересня Повітряні сили попередили, що на Україну знову летять кілька груп "Шахедів". О 22:36 у Сумській області оголосили повітряну тривогу.

Вже після опівночі стало відомо, що група ворожих БпЛА підлітає до Одещини. Тривога в області тривала від 00:29 до 03:20.

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