Російські дрони здетонували на території НАТО: у Зеленського відреагували

Російські ударні дрони є загрозою не лише для України, але і для сусідніх держав та наших партнерів. Тому країну-агресора необхідно зупинити спільними діями.

Про це заявив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що у своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, російські дрони та ракети загрожують жителям інших держав також.

Єрмак запропонував чотири пункти для цього:

Необхідно перекрити кисень російському військово-промисловому комплексу. Росіяни не мають отримувати західні компоненти для виробництва ракет та дронів через треті країни. Відповідний план дій група Макфола-Єрмака вже запропонувала нашим союзникам. Санкції мають стати жорсткішими. Без цих компонентів РФ не зможе виробляти зброю для вбивств.

Окупанти не повинні запускати ударні безпілотники та ракети по Україні - їх потрібно позбавити цих можливостей.

Союзники мають передавати більше систем ППО/ПРО для України. Ставка ворога робиться на те, щоб перевантажити нашу оборону кількістю власної зброї та дронів. Відповідно, потрібно більше систем.

Додаткове озброєння та далекобійні ракети для України - це пришвидшення деокупації наших територій. РФ має бути розгромлена на полі бою. Ми повинні зробити так, щоб країна-агресор втратила будь-який потенціал для ведення бойових дій на роки. Це можливо, якщо розбити їхню армію та позбавити ВПК можливостей виробляти озброєння.

Дрони-камікадзе впали та вибухнули у Румунії: що відомо

Вночі під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали та вибухнули дрони-камікадзе Shahed. Про це 4 вересня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Російські війська атакували ними район порту в місті Ізмаїл на Одещині.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", — заявив Ніколенко.

Нагадаємо, вночі 4 вересня ЗС РФ атакували Одеську область дронами-камікадзе. Приблизно о 4:00 БПЛА рухались вздовж кордону з Румунією. Повідомлялось, що загалом окупанти запустили 17 дронів. Частину з них збила ППО, але інша частина — влучила у цивільні та інфраструктурні об’єкти.

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