- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 2 хв
Російські дрони "Герань-2" з ракетою Р-60: яка будова, знайдено іноземні компоненти
Росія адаптувала стару радянську ракету для ураження українських літаків та гелікоптерів, які полюють на безпілотники, підвищуючи загрозу для авіації ЗСУ.
ГУР Міноборони України розкрило деталі будови нової модифікації російського дрона «Герань-2» серії «Э», оснащеного авіаційною ракетою Р-60 класу «повітря-повітря». Зокрема, електронна начинка дрона містять компоненти виробництва західних країн
Про це йдеться у заяві ГУР.
За даними української розвідки, росіяни модернізували застарілу радянську розробку — авіаційну ракету класу «повітря-повітря» Р-60 — пристосувавши її для встановлення на «Герані» (російська назва дрона «Шахед»). Метою такої адаптації є ураження українських гелікоптерів і літаків, задіяних у полюванні на російські безпілотники.
Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) монтується на спеціальний кронштейн у верхній передній частині фюзеляжу дрона.
Безпілотник обладнано двома мережевими камерами — однією в носовій частині та ще однією позаду пускового вузла ракети. Передавання відеосигналу й команд керування здійснюється за допомогою китайського mesh-модема Xingkay Tech XK-F358.
Польотний контролер, а також навігаційні й інерціальні модулі залишилися типовими для інших «Гераней». Для супутникової навігації в умовах активного радіоелектронного протидіяння застосовується 12-канальний завадозахищений модуль «Комета».
Електронна начинка містить також одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Велика Британія), трекер і два GSM-модеми для передавання телеметричних даних.
Країни походження електронних компонентів залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, Китай, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія. Повний перелік елементів із маркуванням і фотоматеріалами доступний за посиланням.
Ймовірна схема застосування ракет передбачає передавання зображення з камер дрона через mesh-модем оператору. У разі появи українського літака або гелікоптера в зоні ураження оператор подає команду блоку автоматики ракети на пуск.
Після запуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Також не виключається варіант попереднього захоплення цілі головкою самонаведення з передаванням цієї інформації оператору, який після цього дає команду на пуск.
«Основна мета нової розробки — створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану», — йдеться у повідомленні ГУР.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала використовувати модернізовані ударні дрони «Шахед» зі старими радянськими ракетами Р-60 нібито для ураження українських гвинтокрилів та обходу ППО. Однак авіаційний експерт Костянтин Криволап стверджує, що ця конструкція практично неефективна і не становить реальної бойової загрози для авіації.