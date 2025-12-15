Російські дрони "Герань-2" з ракетою Р-60: яка будова, знайдено іноземні компоненти

Модифікований дрон «Герань-2» з ракетою Р-60 / © ГУР Міноборони

ГУР Міноборони України розкрило деталі будови нової модифікації російського дрона «Герань-2» серії «Э», оснащеного авіаційною ракетою Р-60 класу «повітря-повітря». Зокрема, електронна начинка дрона містять компоненти виробництва західних країн

Про це йдеться у заяві ГУР.

За даними української розвідки, росіяни модернізували застарілу радянську розробку — авіаційну ракету класу «повітря-повітря» Р-60 — пристосувавши її для встановлення на «Герані» (російська назва дрона «Шахед»). Метою такої адаптації є ураження українських гелікоптерів і літаків, задіяних у полюванні на російські безпілотники.

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) монтується на спеціальний кронштейн у верхній передній частині фюзеляжу дрона.

Безпілотник обладнано двома мережевими камерами — однією в носовій частині та ще однією позаду пускового вузла ракети. Передавання відеосигналу й команд керування здійснюється за допомогою китайського mesh-модема Xingkay Tech XK-F358.

Польотний контролер, а також навігаційні й інерціальні модулі залишилися типовими для інших «Гераней». Для супутникової навігації в умовах активного радіоелектронного протидіяння застосовується 12-канальний завадозахищений модуль «Комета».

Електронна начинка містить також одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Велика Британія), трекер і два GSM-модеми для передавання телеметричних даних.

Країни походження електронних компонентів залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, Китай, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія. Повний перелік елементів із маркуванням і фотоматеріалами доступний за посиланням.

Ймовірна схема застосування ракет передбачає передавання зображення з камер дрона через mesh-модем оператору. У разі появи українського літака або гелікоптера в зоні ураження оператор подає команду блоку автоматики ракети на пуск.

Після запуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Також не виключається варіант попереднього захоплення цілі головкою самонаведення з передаванням цієї інформації оператору, який після цього дає команду на пуск.

«Основна мета нової розробки — створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану», — йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала використовувати модернізовані ударні дрони «Шахед» зі старими радянськими ракетами Р-60 нібито для ураження українських гвинтокрилів та обходу ППО. Однак авіаційний експерт Костянтин Криволап стверджує, що ця конструкція практично неефективна і не становить реальної бойової загрози для авіації.