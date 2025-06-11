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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
392
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2 хв

Російські дрони проникають до бліндажів: чому укриття більше не захищають

Війна змінюється — фортифікації, які ще вчора рятували, сьогодні вже не працюють.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Фортифікації, збудовані у 2023 та на початку 2024 року, вже неефективні — через зміну тактики ведення бойових дій.

Про це в ефірі «Radio NV» заявив військовий оглядач Денис Попович.

«Навіть якщо бліндаж збудований за всіма правилами і був актуальний торік — зараз дрон просто залітає всередину й знищує все», — зазначив він.

За словами Поповича, сучасний дрон виконує і розвідку, і ураження цілі, що повністю змінює логіку оборони. Більше не рятують навіть добре замасковані укріплення — безпілотники легко знаходять і вражають укриття, навіть всередині яких перебувають військові.

«Ми бачили кадри, де дрони залітають просто в укриття. Тому тепер головне — не бетон, а маскування, фальшиві цілі, сітки від БпЛА і мінування», — пояснив Попович.

Також він додав, що тепер головний принцип — «заритися в землю» так, щоб дрон не зміг виявити присутність військових і не навів артилерію.

«Навіть великі опорні пункти, які раніше витримували удари КАБів, тепер не завжди можуть захистити», — наголосив він.

Нагадаємо, росіяни на Покровському напрямку активно намагаються порушити логістику Сил оборони за допомогою дронів. Ворог не лише влучає по військових, а й атакує цивільний транспорт — хаотично бʼють по прифронтових дорогах.

Для ударів застосовують навіть ударні дрони «Молнія» по піхоті, що свідчить про нову тактику. Щоб посилити контроль над підступами до передової, РФ перекинула в район Покровська спецпідрозділ операторів БпЛА «Оріон» — саме тих, хто раніше діяв на Курській ділянці фронту.

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