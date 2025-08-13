ЗСУ можуть оточити ворога на Добропіллі: експерт розповів, що робитимуть росіяни

Добропілля

Російські війська намагатимуться посилити свої позиції біля Добропілля, щоб уникнути оточення.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» розповів військовослужбовець 41-ї ОМБр, військовий експерт Кирило Сазонов.

За його словами, російські диверсанти, які вже проникли на ці ділянки, можуть потрапити в оточення, якщо ЗСУ перекриють їм шляхи постачання. Тому ворог буде намагатися перекинути додаткові сили та зміцнити фланги для утримання позицій та забезпечення логістики.

Кирило Сазонов також додав, що на цій ділянці фронту не варто використовувати бронетехніку, оскільки тут висока активність російських дронів.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що Добропілля може впасти швидше, ніж Покровськ.

Тоді у Генштабі прокоментували просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, і запевнили, що Сили оборони роблять все можливе, аби зупинити ворога.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснює причини стрімкого просування армії РФ під Допропіллям та називає три ключові кроки для стабілізації ситуації на фронті.

У Донецькій області розпочинається обов’язкова евакуація родин з дітьми із Білозерської та Добропільської громад.

Раніше ми повідомляли, що російська армія здійснила наймасштабніше за останні місяці просування на сході України. Лише за 24 години війська РФ захопили або заявили контроль над 110 квадратними кілометрами території — це рекордний показник із травня 2024 року.