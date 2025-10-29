Російські диверсійні групи все частіше сіють хаос на українських позиціях - ВІ

ВС РФ / © Associated Press

Реклама

Невеликі російські розвідувальні групи дедалі частіше проникають через лінію фронту, використовуючи безпілотники для координації дій і намагаючись залишатися непоміченими. Українські військові кажуть, що така тактика створює хаос і виснажує сили оборони.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на українських солдатів, які служать на сході країни.

Те, що раніше траплялося зрідка, тепер стало майже нормою”, — розповів Артем, офіцер 3-го армійського корпусу України.

Реклама

Як діють російські групи

За даними військових, групи складаються з кількох осіб і вважаються “витратним матеріалом”. Частина таких загонів має завдання захопити позиції та утримувати їх до прибуття підкріплення, інші — дезорганізувати українську оборону, мінувати територію або виявляти розташування дронів.

Командири керують діями з повітря за допомогою безпілотників і передають координати по радіо.

“Іноді росіяни посилають солдатів без зброї — лише з протитанковою міною, яку вони мають скинути на позиції ЗСУ”, — зазначив Артем.

Чому це небезпечно

Лінія фронту розтягнута більш ніж на 1300 км — повний моніторинг усіх напрямків неможливий навіть із безпілотниками. Через нестачу особового складу з’являються “дірки” в обороні, якими користуються росіяни.

Реклама

“Буває, що доводиться реагувати одразу в 10–14 точках фронту, коли ворог проривається малими групами”, — каже офіцер.

Іноді окупанти рухаються пішки за кілька миль до лінії зіткнення, ховаючись у лісах або занедбаних будинках. Часто вони гинуть від дронів чи артилерії, але командування продовжує відправляти нових.

“Втрати Росії — величезні. Сотні людей гинуть щодня в цих безглуздих атаках”, — розповів оператор дронів Дімко Жлуктенко.

Тактика, що виснажує

Жлуктенко назвав таку стратегію “проблемною”, оскільки вона дозволяє росіянам просуватися глибше вглиб української території.

Реклама

Українські оператори безпілотників можуть реагувати, але, відкриваючи вогонь, ризикують викрити свої позиції — цим користуються росіяни, які ведуть постійне спостереження.

Подібна тактика, за даними видання, фіксувалася й у районі Курська, де, за оцінками США, разом із російськими силами діяли навіть північнокорейські підрозділи, які брали участь у неефективних, але масованих атаках.

Раніше повідомлялось, що російська армія наростила інтенсивність атак у Донецькій області, активізувавши операцію на східному напрямку на тлі безуспішних мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.