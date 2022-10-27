Російські еліти розуміють, що Путін програє і думають про життя без диктатора - The Economist

У Росії починається найбурхливіший період життя після розвалу СРСР.

Російські еліти починають розуміти, що напад Росії на Україну був помилкою та починають обговорювати, як їм доведеться жити без диктатора Путіна.

Про це пише видання The Economist.

Журналісти відомого журналу за допомогою російських аналітиків та своїх джерел серед російських еліт спробували проаналізувати, що відбувається у Кремлі.

Російські еліти - бізнесмени та політики, починають розуміти, що війна Росії проти України була помилкою Путіна. І чим активніше просувається українська армія, тим більше розчарування серед російської верхівки. Якщо раніше можновладці не дозволяли собі навіть подумати про те, що Росія може бути без Путіна, то вже зараз відбуваються такі розмови.

Еліти спостерігають, як наступають ЗСУ, з РФ тікають розумні люди, а Захід не повівся на енергетичний та ядерний шантаж Росії. Через це у бік Путіна все частіше лунають прокльони.

Видання наголошує, що це не означає, що Путіна найближчим часом усунуть від влади, проте там вважають, що у Росії починається найбурхливіший період пострадянської історії. А західні уряди починають хвилюватись, що ситуація в РФ може бути некерованою.

Російський політолог Кирило Рогов зазначає, що Путін за всі роки свого правління ще ніколи не був так близько до поразки.

"Зараз він планує та здійснює операції, які провалюються на очах", - каже Рогов.

Видання наголошує, що більшість російських еліт не вірила, що Путін почне повномасштабну війну проти України, проте там згодом почали себе переконувати, що "Путін не може програти". The Economist наголошує, що серед російських еліт почалось масове пияцтво, через що Путін навіть робив їм зауваження.

Зараз еліти в Кремлі розчаровані мобілізацією, адже через це з країни тікають освічені люди, а задум Путіна перетворити війну проти України у "Велику вітчизняну" не увінчався успіхами. Також зараз санкції все відчутніше позначаються на російській економіці.

Видання вважає, що Путін програє війну, проте не може її закінчити, оскільки зазнає принижень. The Economist наголошує, що поразка РФ у війні може призвести до падіння путінського режиму.

Політолог Аббас Галямов, який раніше працював у Кремлі, вважає, що еліти можуть почати шукати того, хто буде керувати державою після Путіна.

Війна Росії проти України

24 лютого російська окупаційна армія почала повномасштабний наступ на територію України. Російський диктатор Путін того ж дня записав своє звернення, у якому оголосив про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України. У бік нашої держави того ж дня полетіли ракети.

Проте окупаційна армія спочатку провалила свій наступ на півночі держави, через що ганебно тікала з території України. Наразі вдалось частково звільнити Харківщину, Херсонщину, Донеччину та Луганщину. Українські захисники продовжують очищувати Україну від окупантів.

Радник ОП Олексій Арестович стверджує, що і президент РФ Володимир Путін, і все його оточення розуміють безперспективність ведення бойових дій в Україні, проте зараз Росія намагається виторгувати собі краще переспективи на переговорному процесі.

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