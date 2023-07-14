Російські генерали можуть об’єднатись та усунути Путіна: Маломуж розповів, за якої умови

Російські генерали становлять велику загрозу для президента Росії Володимира Путіна. Вони можуть об’єднатися проти нього, провести операцію з його усунення, політично примусити його піти у відставку або навіть знищити фізично.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, вертикаль влади Путіна і в цілому російського керівництва дала тріщину та починає розсипатися: “Перші ознаки, звичайно, проявилися. Це не тільки путчі Путіна, тому що ми знаємо, що в його оточенні навіть на початковому етапі не всі підтримували агресію проти України. І частина генералів прийняли правила гри Путіна, коли він почав війну. Тому що протестувати і виступати проти загрожує їм смертю”.

Однак, зазначив Микола Маломуж, загроза Путіну від них набагато сильніша: “Генерали можуть об’єднатися, провести операцію з його усунення або політично примусити його піти у відставку. Усунути Путіна можуть навіть фізично для того, щоб створити умови для діалогу із Заходом, щоб для себе отримати індульгенцію, гарантії збереження безпеки. А самі гарантуватимуть, що вони збережуть певну стабільність у Росії і не задіють ядерну зброю проти Заходу. Тому що цей аргумент буде для Заходу дуже значним”.

Він продовжив: “Я знаю добре позицію Байдена, його оточення. Вони підуть на такі переговори. Тому що основна перепона сьогодні навіть при наданні Україні F-16 і більш ефективних далекобійних ракет, це, звичайно, загроза з боку Росії застосування ядерної зброї. Зараз розробляються контрзаходи”.

Маломуж зауважив, що в цій ситуації видно, що Путін вже не той, він відчуває, що низка генералів не підтримують політику не тільки внутрішньо кулуарно, а й готові висловлювати публічно критику: “Це командування — Шойгу, Герасимов, генерал Попов та інші генерали, які вже неодноразово висловлювалися і вони були усунені. Але це без активної фази протесту. Тому тут вже є ряд політиків, олігархів, які потерпають від режиму Путіна. Вони очікують, коли буде зміна влади. Але хотіли б зберегти і вплив, і можливість якогось перехідного режиму. Однак зараз це дуже небезпечно”.

Генерал розповів, що спецслужби в Росії контролюють усе оточення Путіна, і генералів зокрема, щоб уникнути заколоту, бунту або змови: “Путін до певної міри відновив свій контроль. Тепер спецслужби контролюють усе оточення Путіна, увесь військовий блок, усіх “вагнерівців”, неслухняних або тих, хто сумнівається, генералів, олігархів, політиків, регіональних лідерів. Тобто система працює. Так, формат вже не той, не той і драйв у Путіна, його вже не сприймають таким сильним. Але до цього потрібно ще прийти. Будуть явні виступи проти нього”.

Протести почнуться, коли будуть реальні прорахунки на фронті, коли українська армія буде громити російських солдатів на Сході й на Півдні, вважає Маломуж: “Піднімуться генерали, політики, олігархи, і різні рухи. Не тільки опозиційні патріоти, а також еліти, які перебували біля Путіна. Вони його швидко зрадять. Задля свого життя, своєї перспективи, вони ним пожертвують однозначно. Зараз для них дуже великий ризик. Вони розуміють, що вони ще під ковпаком Мюллера. Тому потрібно діяти дуже обережно”.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що у російському Міністерстві оборони назріває серйозний розкол усередині генералітету.

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