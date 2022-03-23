Російські "Гради" понівечили новенький житловий комплекс у Києві, та люди без паніки вийшли на прибирання

Руйнувань багато, 4 людини зазнали травм.

Російські війська сьогодні знову обстріляли столичний район Києва. Ракети системи "Град" потрощили будинки у новому житловому комплексі, побили старі п'ятиповерхівки, влучили у приватний сектор. Руйнувань багато, 4 людини зазнали травм. Жодного військового чи взагалі будь-якого промислового об'єкту в цьому районі немає, очевидно ворог намагається просто залякати киян. Але паніки немає, потерпілі навіть намагаються жартувати і швидко лагодять потрощені будинки.

Про це йдеться в ТСН.

Потрощені стіни, вибиті вікна, понівечені авто. Ворог обстріляв спальний район, він хотів залякати киян, але вони підмітають, вичищають і прибирають. Люди усі гуртом взялися за справу, вони поспішають забрати зі своїх вулиць наслідки приходу «руского міра». Яка там паніка? Здається, люди аж надто спокійні.

Якби Андрій, на чиє авто прийшовся удар, потрапив на ньому в ДТП, певно що засмутився б, а сьогодні, каже, головне, що він і його дружина живі і неушкоджені. «Вибило скло, по сідушці пройшлося, певно, дерево впало і посікло. Вода є, світло є, будемо жити», - каже чоловік.

Алла не розуміє, чому ворог обстріляв саме цей район, каже, на кілометри не те, що військових об'єктів, взагалі нема ніяких підприємств.

Навіть потрощене відділення Ощадбанку не вимикає понівечене табло обміну валют. Мовляв, вибачте за тимчасові незручності. «Цифри на табло є, але який курс - можна дізнатися, лише приклавши трафарет. Долар 30, євро 34, рубль – нецікаво», - кажуть у відділенні.

Дивно, але люди працюють, навіть коли в повітрі знову стоїть гуркіт від вибухів. Найбільше дісталося новому житловому комплексу, люди лише поробили ремонти, заселилися. Росіяни своїми "Градами" розбили та пошкодили 400 квартир. «На територію комплексу втрапило близько 10 снарядів, пошкоджено 5 будинків, будинок за мною постраждав найбільше, в нього потрапило 2 снаряди, вони розірвалися. На щастя, немає постраждалих, є трошки поранені, але всі живі», - каже представник забудовника житлового комплексу Денис.

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Лише немолодий власник автомобіля «Таврія» виходить з мочалкою витерти пил зі своєї ластівки, але дивиться, що та як решето, і вирішує піти геть. А у Світлани взагалі радість, під час обстрілу вона курила на балконі, жоден осколок її не зачепив, вибуховою хвилею лише зірвало окуляри. «Кіно і німці. Лупануло і окуляри впали, і я не могла їх знайти. Скрізь дивлюсь, ніде немає окулярів, логічно, вони мали випасти», - розповідає жінка.

Чому російські військові обстрілюють житлові райони? Чи є хоча б якесь пояснення цим бойовим діям? Складається враження, що на нас напали терористи, вони щодня вбивають наших рідних і руйнують наші домівки.

Вони хочуть нас залякати, мріють, що ми почнемо панікувати та благати про перемир'я. Але Україна бореться.

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