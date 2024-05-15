Російські хакери активізували атаки на мобільні телефони українських військових: що відомо

Росіяни використовують шкідливе програмне забезпечення, замасковане під легальне, та поширюють його через месенджери.

Хакери рф збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з гу гш мо рф (гру), активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.

Про це йдеться в аналітичному звіті "Російські кібероперації" H2 '2023, який підготували фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку.

Ключові моменти в атаках на мобільні пристрої:

використання легітимних продуктів як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності «Кропива»;

поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

швидка реакція та адаптація: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;

таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;

використання файлів-приманок: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Держспецзв'язку закликає українських військових бути пильними та дотримуватися таких рекомендацій:

не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;

не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;

оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;

використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.

У разі виявлення будь-яких підозрілих повідомлень чи файлів просимо невідкладно інформувати:

CERT-UA (cert@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25)

Центр кібербезпеки ІТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua, Signal: +380673321891)

"Пам'ятайте: Ваша пильність та обережність – це запорука кібербезпеки!" – зазначили у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, ГУР здійснила атаку на сервер державної влади Росії. Порушено роботу кількох урядових сайтів з доменом gov.ru.

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