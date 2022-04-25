Російські хакери атакують пересічних українців, щоб шпигувати за ними і поширювати фейки: як захиститися від злочинців

Російські хакери атакують простих українців дедалі більше, щоб отримати доступ до їхніх облікових даних і публікувати фейкові повідомлення.
Українців попередили, що російські хакери здійснюють дедалі більше кібератак, спрямованих проти звичайних українців. Крім того, зростає кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення в соцмережах та месенджерах.
Про це інформує Держспецзвʼязку.
Зловмисники здійснюють фішингові розсилання, аби заволодіти обліковими даними українців. Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних.
У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись. У фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.
Аби убезпечитися, Держспецзвʼязку радить:
- Не відкривайте листів від невідомих адресатів.
- Не переходьте за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних.
- Увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.
Зловмисники також можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.
"Зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з цим фахівці рекомендують не переходити за посиланнями в таких повідомленнях й не залишати номерів картки, телефона тощо.
Наголошується, що отримати фінансову допомогу від держави можна тільки в "Дії". Дізнатись інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн.
Як повідомлялося, російські окупанти створили фейковий чат-бот для повідомлення про пересування ворожої техніки.
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